İvrindi'de FETÖ'nün kadınlardan sorumlu imamı tutuklandı

Fatih EMRAH ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ilçenin kadınlardan sorumlu imamı S.A. tutuklandı.

İvrindi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ilçenin kadınlardan sorumlu imamı olduğu tespit edilen S.A. isimli kadın, polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.