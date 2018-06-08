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İYİ Parti adayının aracı otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 14:37 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde seçim çalışması yapan İYİ Parti milletvekili adayı Özer Özel'in bulunduğu araç, virajda bir otomobille çarpıştı.

İYİ Parti adayının aracı otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde seçim çalışması yapan İYİ Parti milletvekili adayı Özer Özel'in bulunduğu araç, virajda bir otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Muhammed Bilgeç öldü, İYİ Partili Özel ve yanındaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Silifke'nin Balandız Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seçim çalışması yapan İYİ Parti Mersin 3'üncü sıra milletvekili adayı Özer Özel'in bulunduğu 33 KNM 33 plakalı otomobil, virajda, Silifke'den Gülnar yönüne giden Muhammed Bilgeç yönetimindeki 33 KS 897 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bilgeç, olay yerinde yaşamını yitirdi, İYİ Partili Özel ve yanındaki 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücüler ve sağlık ekipleri tarafından Silifke Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İYİ Parti adayının aracı otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıİYİ Parti adayının aracı otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıİYİ Parti adayının aracı otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıİYİ Parti adayının aracı otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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