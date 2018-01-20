HABER

İYİ Parti Bursa Kurucu İl Başkanı Yılmaz toplantıda kalp krizi geçirdi (2)

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 19:42 | Son Güncelleme 28 dakika önce

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Kalp krizi geçiren İYİ Parti'nin Bursa teşkilatlanmasından sorumlu kurucu il başkanı Yüksel Yılmaz'a hastanede anjiyo yapılıp, stent takıldı. Tedavisi süren Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

S-400'lere fırtına engeli! Çin'e ulaşamadan geri dönüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

Bodrum'da çıplak adam alarmı!

Kayseri belediyesinden karda kaymaya karşı inanılmaz önlem

Kayseri belediyesinden karda kaymaya karşı inanılmaz önlem

Kız öğrenciyi sınıfta soyup, 'pis' diyen öğretmene dava

Kız öğrenciyi sınıfta soyup, 'pis' diyen öğretmene dava

3 futbolcunun resmini çektiler ve... Şişeyle cinsel işkence iddiası

3 futbolcunun resmini çektiler ve... Şişeyle cinsel işkence iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.