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İYİ Parti İlçe Başkanı toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 10:27 | Son Güncelleme

ERZURUM'da seçim günü kan davası nedeniyle çıkan kavgada öldürülen İYİ Parti Karaçoban İl Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile diğer aileden Agit Yazan, farklı mahallelerde geniş güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.

İYİ Parti İlçe Başkanı toprağa verildi

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da seçim günü kan davası nedeniyle çıkan kavgada öldürülen İYİ Parti Karaçoban İl Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile diğer aileden Agit Yazan, farklı mahallelerde geniş güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.
Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde 24 Haziran günü öğleden sonra, aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Okulda ve bahçesinde büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü. Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile kan davalı oldukları Yazan Ailesi'nden Agit Yazan öldü, Ömer Yazan, Fetullah Yazan ve Mehmet Yazan da yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ilçede geniş güvenlik önlemi alındı.
İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz da dün ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul'dan Erzurum'a giderken Erzincan'daki dinlenme tesisinde silahla vurularak öldürüldü. F.Y. isimli bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.Y., jandarma tarafından yakalandı.
Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan Mehmet Sıddık Durmaz ile Agit Yazan'ın cenazeleri farklı saatlerde Karaçoban ilçesine götürüldü. Ağabeyinin cenazesi için gelirken öldürülen Savaş Durmaz'ın otopsisi yapıldığı sırada Mehmet Sıddık Durmaz'ın cenazesi Kopal Mahallesi'nde, Agit Yazan'n cenazesi ise 6 kilometre uzaklıktaki Seyhan Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri arasında toprağa verildi.
Polis ve jandarmanın önlemlerini sürdüğü ilçede bugün de Başkan Durmaz'ın öldürülen kardeşi Savaş Durmaz'ın cenazesi toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

İYİ Parti İlçe Başkanı toprağa verildi

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