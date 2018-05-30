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İYİ Partililer, Ankara yolunda kaza geçirdi: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 12:44 | Son Güncelleme

ANKARA'ya giden İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü ve milletvekili adaylarının bulunduğu minibüs, Kırıkkale yakınlarında şarampole yuvarlandı.

İYİ Partililer, Ankara yolunda kaza geçirdi: 7 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- ANKARA'ya giden İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü ve milletvekili adaylarının bulunduğu minibüs, Kırıkkale yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara’da düzenlediği Seçim Beyannamesi Toplantısı'na katılmak üzere Samsun'dan Ankara'ya giden İYİ Parti Samsun teşkilatından 7 kişinin bulunduğu Alper Özyer yönetimindeki 55 AAB 44 plakalı minibüs, saat 06.00 sıralarında Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi yakınlarında kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.
Kazada İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, milletvekili adayları İbrahim Özyer ve Önder Fatih Şenol ile parti yöneticisi Ömer Şişman, partililer Alper Özyer, Recep Güleroğlu ve sürücü Gürkan Şişman yaralandı. Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan milletvekili adayı İbrahim Özyer ve parti yöneticisi Ömer Şişman'ın sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

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İYİ Partililer, Ankara yolunda kaza geçirdi: 7 yaralıİYİ Partililer, Ankara yolunda kaza geçirdi: 7 yaralıİYİ Partililer, Ankara yolunda kaza geçirdi: 7 yaralıİYİ Partililer, Ankara yolunda kaza geçirdi: 7 yaralı

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