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İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 18:04 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Zeytin Dalı Hakeratı'nı 'işgal' olarak nitelendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, ifadesinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni serbest bırakıldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Zeytin Dalı Hakeratı'nı 'işgal' olarak nitelendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, ifadesinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nı gazetesindeki yazıda 'işgal' olarak nitelendirdiği gerekçesiyle, geçen cuma günü Çankaya semtinde bulunan gazete bürosunda gözaltına alınan İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, bugün sabah saatlerinde, ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Kartal, "Dün neredeysek bugün de oradayız. Gazetecilik faaliyetinde bulunmanın suç olarak nitelenmesi kabul edilemez. Halkevleri'nin, Türk Tabipler Birliği'nin merkez komitesinin gözaltına alınmasını ironik bir dille eleştiren bir paylaşımını haberleştirdiğimiz ve bunu gazetemizde yayınladığımız için gözaltına alındım" dedi.

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