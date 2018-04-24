İzinden döndükten sonra şehit düştü

Şırnak’ta şehit düşen Jandarma Üst Çavuş Sadık Akın’ın (36) 5 gün önce izinden döndüğü ortaya çıktı. Şehidin İzmir’de yaşayan ailesine acı haber verilirken, şehidin komşusu Ali Aydın Bekdemir "Bir terörist hedefi ona doğrultmuş, arkadaşı da teröristi vurup onu kurtarmış. Arkadaşı tarafından kurtarıldığını anlatmıştı" dedi.

Edinilen bilgiye göre aslen Uşak’ın Banaz ilçesi Büyükoturak nüfusuna kayıtlı olan Sultan ve Ramazan çiftinin üç çocuğundan en küçüğü Jandarma Üst Çavuş Sadık Akın (36), bu sabah saatlerinde Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkiinde devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehidin İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Tepekule Mahallesi 2088 Sokak’ta yaşayan ailesine acı haber verilirken, baba ocağına ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Sadık Akın’ın evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.