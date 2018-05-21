İzinden dönen uzman çavuş kazada öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ISPARTA'dan izinden dönen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kaya (27), kullandığı otomobilin, görev yeri Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi girişinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde, Şanlıurfa- Gaziantep yolunun Suruç kavşağında meydana geldi. Memleketi Isparta'dan izin dönüşü görev yeri Suruç'a giden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kaya'nın kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Ters dönen otomobildeki Kaya, yaşamını yitirdi. Kaya'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada cenaze işlemi tamamlanan Mehmet Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Isparta'ya gönderildi.
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