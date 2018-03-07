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İzinsiz eylem yapan 6 öğrenci gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 22:30 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen 6 öğrenci, polis ekiplerince gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Yahyakaptan’da bulunan AVM önüne gelen 6 öğrenci, 8 Mart Dünya Kandınlar Günü dolayısıyla pankart açarak slogan atmaya başladı.

İzinsiz eylem yapan 6 öğrenci gözaltına alındı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen 6 öğrenci, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yahyakaptan’da bulunan AVM önüne gelen 6 öğrenci, 8 Mart Dünya Kandınlar Günü dolayısıyla pankart açarak slogan atmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, izinsiz gösteri yaptığı belirlenen öğrencileri dağılmaları yönünde uyardı. Uyarının ardından öğrenciler gözaltına alındı.

İzinsiz eylem yapan 6 öğrenci gözaltına alındı

İzinsiz eylem yapan 6 öğrenci gözaltına alındı

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Türkiye genelinde operasyon!Türkiye genelinde operasyon!
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