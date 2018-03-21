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İzinsiz kazıda ölen kişi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 18:29 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde izinsiz kanalizasyon kazısında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 63 yaşındaki Nafi Alpay, toprağa verildi.Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Manavgat’ın Sarılar Mahallesi Oymapınar yolu üzerinde İsmail Özsatıcı’ya ait müstakil evin izinsiz kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan ve kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren 63 yaşındaki Nafi Alpay, Sarılar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde izinsiz kanalizasyon kazısında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 63 yaşındaki Nafi Alpay, toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Manavgat’ın Sarılar Mahallesi Oymapınar yolu üzerinde İsmail Özsatıcı’ya ait müstakil evin izinsiz kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan ve kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren 63 yaşındaki Nafi Alpay, Sarılar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Alpay’ın cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı.
Diğer taraftan göçükte yaralanan Nafi Alpay’ın damadı İsmail Özsatıcı’nın ayağında kırık olduğu ve tedavisinin sürüdüğü belirtildi.

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