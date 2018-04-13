HABER

İzinsiz yürüyüş yapan KESK üyesi gruba polis müdahalesi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 13:58 | Son Güncelleme

Başkent’te valiliğin toplantı ve yürüyüş yasağına rağmen yürüyüş yapmak isteyen KESK üyesi bir gruba polis müdahale etti.Kültür ve Turizm Bakanlığı arkasında toplanan KESK üyesi bir grup, OHAL’i protesto etmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına doğru yürümeye başladı.

Başkent’te valiliğin toplantı ve yürüyüş yasağına rağmen yürüyüş yapmak isteyen KESK üyesi bir gruba polis müdahale etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı arkasında toplanan KESK üyesi bir grup, OHAL’i protesto etmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına doğru yürümeye başladı. Polis, grubu Bosna Hersek Caddesi’nde durdurarak eylemin kanunsuz olduğu yönünde anonslar yaptı. Yapılan uyarılara rağmen grup yürümeye devam edince polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem polis ekipleri ile konuşurken grup sloganlar atmaya başladı. Polis bunun üzerine tekrar gruba müdahale ettti. Ara sokaklara kaçan eylemciler dağıldı.

İşte dolarda son durumİşte dolarda son durum
Ege'de Yunan savaş uçağı düştüEge'de Yunan savaş uçağı düştü
Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktıDehşete düşüren gerçek ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.