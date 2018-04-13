İzinsiz yürüyüş yapan KESK üyesi gruba polis müdahalesi

Başkent’te valiliğin toplantı ve yürüyüş yasağına rağmen yürüyüş yapmak isteyen KESK üyesi bir gruba polis müdahale etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı arkasında toplanan KESK üyesi bir grup, OHAL’i protesto etmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına doğru yürümeye başladı. Polis, grubu Bosna Hersek Caddesi’nde durdurarak eylemin kanunsuz olduğu yönünde anonslar yaptı. Yapılan uyarılara rağmen grup yürümeye devam edince polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem polis ekipleri ile konuşurken grup sloganlar atmaya başladı. Polis bunun üzerine tekrar gruba müdahale ettti. Ara sokaklara kaçan eylemciler dağıldı.