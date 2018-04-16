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İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK ve FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 7 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 22:16 | Son Güncelleme

IHAAW220359-ASA/16-04-2018 - İzmir 2. 16.04.2018 22:03:59 TSI NNNN

IHAAW220359-ASA/16-04-2018

- İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK ve FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 7 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.

16.04.2018 22:03:59 TSI
NNNN

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