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İzmir açıklarında 170 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 11:55 | Son Güncelleme

İzmir'in denize kıyısı olan ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 170 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kadir ÖZEN İZMİR, (DHA) İzmir'in denize kıyısı olan ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 170 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Kaçaklar arasında onlarca çocuğun yanı sıra kundakta bebeğin bile olması dikkat çekti. Sahil güvenlik ekipleri bir dizi operasyonla, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçakları yakalandı. Sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda, mobil radar tarafından Foça'nın Aslan Burnu açıklarında tespit edilen hareketli lastik bottaki 6'sı Eritre, 1'i Sierra Leone, 6'sı Somali, 1'i Mali, 1'i Senegal ve 22'si Suriye uyruklu olmak üzere 37 kaçak göçmen yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan 12'si kadın, 10'u çocuk 37 kaçak, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Sahil güvenlik botu tarafından Dikili'nin Bademli açıklarında tespit edilen bir diğer lastik botta ise 37'si Suriye, 8'i Orta Afrika, 6'sı Afgan, 4'ü Somali, 2'si Gine ve 2'si İran uyruklu toplam 59 kaçak yakalandı. 12'si kadın, 17'si çocuk olan kaçaklar da sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen bir başka operasyonda, Çeşme ilçesinin Uçburnu önlerinde durdurulan lastik botta, Suriye uyruklu 10'u kadın ve 11'i çocuk toplam 45 kişi yakalandı.Sahil güvenlik ekiplerince Menderes ilçesine bağlı Özdere açıklarında yapılan bir operasyonda ise durdurulan hareketli lastik botta Suriye uyruklu 29 kişi yakalandı. 11'i kadın ve 10'u çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. AYDIN AÇIKLARINDA DA 99 KAÇAK YAKALANDI Öte yandan Aydın'ın Didim ilçesi Mavişehir açıklarında sahil güvenlik ekipleri, durdurduğu 2 ayrı lastik botta 93'ü Suriye ve 6'sı Irak uyruklu olmak üzere toplam 99 kaçağı yakaladı. 22'si kadın ve 41'i çocuk olan kaçaklar da kıyıya getirildi.Sahil Güvenlik komutanlıklarında kimlik tespiti yapılan kaçaklar, işlemleri sonrası bulundukları kentlerdeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

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