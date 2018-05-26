İzmir, Aydın ve Muğla'da 740 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- EGE'den yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışanlara yönelik, sahil güvenlik, polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 740 kaçak göçmen ile organizatör oldukları iddia edilen 11 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15- 25 Mayıs tarihleri arasında, Çeşme, Dikili, Karaburun ve Urla ilçelerinde yaptığı çeşitli operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 567 kaçağı yakaladı. Operasyonlar kapsamında organizatör olduğu belirtilen 11 kişi gözaltına alındı. Kaçak geçiş için kullanılan 1 otobüs, 1 otomobil, 5 kamyonet, 63 can yeleği, 5 lastik bot, 2 tekne motoru ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

AYDIN'DA 47, MUĞLA'DA 126 KAÇAK YAKALANDI

Sahil Güvenlik Mobil Radarı geçen çarşamba günü gece yarısı sıralarında, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu'nda bir grup kaçağı tespit etti. Sahil Güvenlik botu tarafından denizde alınan tedbirler ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 43'ü Suriye ve 4'ü Irak uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak yakalandı. Ayrıca 5 Türk ve 1 Irak uyruklu 6 organizatör gözaltına alındı.

Geçen perşembe günü saat 19.00'da ise Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Muğla'nın Fethiye ilçesi Çığlık koyunda, karada bir grup kaçağı tespit etti. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'yla kurulan koordine neticesinde 123'ü Pakistan ve 3'ü Bangladeş uyruklu toplam 126 kaçak yakalandı.

FOTOĞRAFLI



