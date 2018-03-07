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İzmir Basmane de yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 10:31 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesi Basmane semtindeki otelde yangın çıktı, korkup pencereden atlayan iki kadın ağır yaralandı.

İzmir Basmane de yangın (2) İzmir'de 6 katlı otelde yangın: 2 yaralı Mehmet CANDAN- Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesi Basmane semtindeki otelde yangın çıktı, korkup pencereden atlayan iki kadın ağır yaralandı. Oteldeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bugün sabah saatlerinde, Basmane Semti'ndeki, 6 katlı Alican Otel'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın sırasında korkuya kapılan 2 kadın, otelin üst katlarından atladı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen 2 kadın, ağır yaralandı. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Oteldeki yangını söndürmek için çalışmalar sürerken, binada mahsur kalanların da bulunduğu öğrenildi. FOTOĞRAFLI

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