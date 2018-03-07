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İzmir Basmane de yangın (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 10:36 | Son Güncelleme

İzmir Basmane de yangın (3)

İzmir Basmane de yangın (3)

ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!
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