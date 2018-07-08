İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de, üstü açık spor arabada bikinileriyle dans eden üç genç kadının eğlencesi, polis karakolunda son buldu.
Çeşme'de tatillerini geçiren S.A, P.Ç. ve Y.Y. isimli 3 genç kadın, geçen 6 Temmuz'da Alaçatı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında 3 gençle tanıştı. 6 genç daha sonra hep birlikte başka bir eğlence mekanına gitmek üzere yola çıktı.
Kiralık olduğu öğrenilen Bursa plakalı, üstü açık spor otomobile binen gençler, Alaçatı Çamlık Yolu'na geldiklerinde, üç genç kadın üzerlerini çıkartıp, bikinileri ile kaldı. Otomobilin arka bölümünde bikinili olarak bagaj kapağının üzerinde oturarak yolculuk yapıp, dans eden üç genç kadın, görenleri şaşırttı. Başka araçlarda bulunanlar, genç kadınların dansını cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri ihbar kabul eden Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kiralık aracın plaka kaydından, aracı kiralayan gençlere ulaşan polis ekipleri, genç kadınlarla birlikte sorgulamak üzere ertesi gün Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ne getirdi.
Polis merkezinde sorgularının ardından gençler hakkında 'hayasız harekette bulunmaktan' tutanak tutularak, serbest bırakıldı. Ancak olayı duyarak polis merkezinin önüne gelen gazetecileri gören üç genç kadın, bir süre dışarı çıkamadı. Polis merkezinin içerisinde oyalanan genç kadınlar, gazetecilerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak, Alaçatı sokaklarında koşmaya başladı. Gazeteciler, peşlerine düşüp, kendilerini görüntülemeye çalıştı. Alaçatı sokaklarındaki park eden araçların arasında başlarını örterek yüzlerini gizlemeye çalışan genç kadınlar, gazetecilerin uzaklaşmasının sonra rahat bir nefes aldı.
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