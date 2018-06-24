HABER

İzmir Çevreyolu'ndaki köprüden düşen adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 09:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, çevreyolunda bulunan metrelerce yükseklikteki köprüden düşen G.T.

Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA) İZMİR'in Buca ilçesinde, çevreyolunda bulunan metrelerce yükseklikteki köprüden düşen G.T. hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Seyhan Mahallesi 206/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre G.T., İzmir Çevreyolu'nda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikteki köprüden toprak zemine düştü. Kanlar içinde yerde kalan G.T.'yi gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde G.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Otomobil, motosiklete çarptı: 2 çocuk ağır yaralandıOtomobil, motosiklete çarptı: 2 çocuk ağır yaralandı
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar ettiKadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.