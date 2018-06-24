İzmir Çevreyolu'ndaki köprüden düşen adam öldü

Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA) İZMİR'in Buca ilçesinde, çevreyolunda bulunan metrelerce yükseklikteki köprüden düşen G.T. hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Seyhan Mahallesi 206/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre G.T., İzmir Çevreyolu'nda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikteki köprüden toprak zemine düştü. Kanlar içinde yerde kalan G.T.'yi gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde G.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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