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İzmir Çiğili’de askeri eğitim uçağı düştü. Olayda 2 pilotun şehit olduğu öğrenildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:49 | Son Güncelleme

IHAAW114247-ASA/16-02-2018 - İzmir Çiğili’de askeri eğitim uçağı düştü. 16.02.2018 11:42:47 TSI NNNN

IHAAW114247-ASA/16-02-2018

- İzmir Çiğili’de askeri eğitim uçağı düştü. Olayda 2 pilotun şehit olduğu öğrenildi.

16.02.2018 11:42:47 TSI
NNNN

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