İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu

Turan Mahallesi Selvili Mescid Sokak'ta iki katlı evin 2. katında çocuğuyla yaşayan Müzeyyen Laçin'in (28) evinden çocuk ağlaması duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, arkadan kilitli kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi.
BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Ekipler, 3 yaşında ağlayan bir çocuk ve yerde hareketsiz yatan Laçin'i gördü. Yapılan incelemede başından silahla vurulan Laçin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Laçin'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili Laçin'in erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen M.B'nin arandığı öğrenildi.
(AA)
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