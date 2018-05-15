İzmir'de birlikte alkol aldığı kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu!

Olay, 18 Aralık 2017 tarihinde İzmir’in Bornova ilçesinde yaşandı. Özel bir üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde okuyan Günhan Ö., iddiaya göre kız arkadaşı Zülal Tütüncü ile henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Günhan Ö., kız arkadaşını kılıçla öldürdü. Günhan Ö., 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak cinayet işlediğini belirtip adresini verdi. İhbar üzerine eve giden polis, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım aldı. Evde Zülal Tütüncü'nün cesedini bulundu.

İzmir Bayraklı Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Zülal Tütüncü’nün ailesi, arkadaşları, Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şen Tüfekçi Tezcan, İzmir Barosu Başkan Vekili Mustafa Çetin katıldı. Duruşmadan önce konuşan Zülal Tütüncü'nün babası İsmail Tütüncü, "Biz adalet için buradayız. Bu canini en büyük cezayı almasını istiyoruz” derken, anne Bedriye Tütüncü ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Mahkeme heyeti, kasten adam öldürmek ve bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma-satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından hakim karşısına çıkan Günhan Ö’nün tutukluluk haline devam etmesi kararını verirken, cezai ehliyetinin olup olmadığına karar verilmesi için İstanbul Adli Tıp Kuruluna sevkine karar vererek bir sonraki duruşmayı 4 Eylül saat 15.00'e erteledi.