HABER

İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 20:46 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, İbrahim Bülbül (32) ve Erdoğan Gölcük (30) öldürülmüş, Gültekin Köle (32) ise aynı yerde yaralı halde bulundu.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Ödemiş-Şirinköy Karayolu'nun 2'nci kilometresindeki Kerpiçlik mevkisinde yaralı bir kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, İbrahim Bülbül ile Ödemiş'te berberlik yapan Erdoğan Gölcük'ün cesetlerini bulurken, Gültekin Köle'nin ise yaralı olduğu anlaşıldı.

AV TÜFEĞİYLE VURULDUĞU BELİRLENDİ

DHA'nın haberine göre yapılan icelemede, Bülbül'ün başından, çiftçilik yapan eniştesi Köle'nin ise sırtından tabancayla, Gölcük'ün ise bacağından av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Gültekin Köle ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Köle'nin sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaşamını yitiren İbrahim Bülbül ile Erdoğan Gölcük'ün cesetleri ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

EL KONULDU

Olayda yaşamını yitiren İbrahim Bülbül'ün eniştesi Gültekin Köle ile bugün saat 13.00 sıralarında Erdoğan Gölcük'ü iş yerinden aldıkları belirlendi. 3 kişinin olay yerine geldiği otomobilin yanında bulunan tabanca ve av tüfeğine incelenmek üzere el konuldu. Jandarma, soruşturma başlatırken, Bülbül, Gölcük ve Köle'nin birbirlerini vurdukları üzerinde durulduğu belirtildi.

DHA

İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimlerİşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler
Sürücü kursunda dehşet!Sürücü kursunda dehşet!
ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdıABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Bülbül izmir dehşet vahşet

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Saba Tümer'den komik itiraf: Bir anda göğüslerime yapıştı...

Saba Tümer'den komik itiraf: Bir anda göğüslerime yapıştı...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Art arda kahreden haberler: 2 şehit, 3 yaralı

Art arda kahreden haberler: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.