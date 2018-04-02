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İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 14:38 | Son Güncelleme

İzmir’de çiçekçi kadına saldıran Bulldog cinsi köpek, yaralı kadına müdahale etmek için gelen ambulanstaki doktora da saldırdı. Olay yerine gelen polis, hayvana ateş etti. Köpek sahibinin gelmesiyle sakinleşti.

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Cemal Gürsel Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Emine Ç. (33), kendisine Bulldog cinsi köpeğin saldırdığını söyleyerek ambulans çağırdı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadına müdahale ederken kadının yanında sakin bir şekilde duran köpek ambulanstaki görevli sağlık personeline saldırmaya başladı.

İHA'nın haberine göre saldırıdan kurtulmak için dışarıda bekleyen doktor A.Ö. ambulansın içine kaçtı ancak yine de köpeğin saldırısından kurtulamadı.

112 ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis, doktoru ısıran köpeğe ateş etti. Bulldog, avukat olduğu ifade edilen sahibinin olay yerine gelmesiyle sakinleşti ve ambulanstan dışarı çıkartıldı.

Olay sonrası ambulans kanlar içerisinde kaldı.

Doktor A.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından karakola giderek, Bulldog cinsi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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izmir Bulldog saldırgan köpek

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
HAYVAN SEVGİSİ CANAVAR BESLEYEREK OLMAZ ... BEN KÜÇÜK ÇOCUĞUMLA YOLDA YÜRÜRKEN YANIMDAN BULDOG KÖPEĞİYLE BERABER SALINA SALINA GEZİNEN TİPLER GÖRÜYORUM ... BAZEN DİYORUM ALLAH KORUSUN ÇOCUĞUMA SALDIRSA NE YAPARIM DİYE .... YANIMIZDA SİLAHMI TAŞIYALIM, DEVLET BİRAN ÖNCE BU TARZ SALDIRGAN KÖPEKLERİN BESLENMESİNİ YASAKLAMASI LAZIM ..
bu köpeklerin ülkeye sokuluşunu da beslenmesinide yasak edilecek Ülkede bu cinsteki tüm köpekler yok edilmeli Bu kaçıncı vaka. Besleyenlerede büyük bir ceza yaptırımı getirilmelidir.
nerde hayvan severler. hadi eleştirin polis neden ateş etti diye.. hergün açlıktan birsürü çocuk ölğr sesiniz çıkmaz hayvan bekcisi kesilirsiniz başımıza
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