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İzmir'de kan donduran manzara! Genç kız herkesin gözleri önünde alev alev yandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 10:33 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, sokak ortasında genç bir kadın yanarak hayatını kaybetti. Çığlık sesleri sonrası sokağa çıkan vatandaşların yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Kubilay Mahallesi 1030 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan çığlık sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek dışarıya çıktı. Bu sırada, genç bir kadının yandığını gören vatandaşlar, genç kadının üzerine battaniye atarak ile müdahale etti.

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Olayın ardından mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri cesedin olduğu yerde incelemelerde bulundu.

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Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, genç kadına ait kimlik bilgisi çıktı. Feci şekilde hayatını kaybeden genç kadının 23 yaşındaki Hülya Tekbey olduğu tespit edildi. Tekbey’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Kadının, intihar mı ettiği, yoksa ateşe mi verdiği araştırılıyor. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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izmir yanan kadın

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