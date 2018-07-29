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İzmir'de komşularına karşı çaresiz kalan hayvansever sokağa bunu yazdı: Hayvanları elleme!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 11:34 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde hayvansever Gülhan Şenözhür, sokakta beslediği kedilere ait su kaplarını çöpe atan kişilere yönelik olarak yola 'Hayvanları elleme' diye yazınca, komşularıyla arasında gerginlik yaşandı.

İzmir'de komşularına karşı çaresiz kalan hayvansever sokağa bunu yazdı: Hayvanları elleme!

Konak ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’ndeki 141 sokakta yaşayan Gülhan Şenözhür, oturduğu apartmanın önünde sokak kedilerine beslemeye başladı. Uzun bir süredir hayvanlara su ve yiyecek vererek onları doyuran Gülhan Şenözhür ile mahallede yaşayan iki komşusu arasında bu yüzden tartıma çıktı. Gülhan Şenözhür’ün iddiasına göre yan apartmanda yaşayan T.K. ile S.D., kendisinden sokakta kedi beslememesini istedi. İddiaya göre, komşuları her defasında kedilerin su içtiği kapları alarak çöpe attı. Bunun üzerine aralarında gerginlik başladı. Yaşanan sorun üzerine Gülhan Şenözhür, mahalledeki yol üzerine ’Hayvanları elleme’ diye yazdı. Bunun ardından mahalledeki kedi kavgası büyüdü.

Yaşananları anlatan Şenözhür, "Mahalledeki birçok aile ile birlikte kedileri besliyoruz. Mama, su, yemek veriyoruz. Ama yağlı şeylerse, kedilerin yemesini bekliyoruz ve bitirince çöpe atıyoruz. Hiçbir şekilde dağılmasına, çevreyi kirletmelerine izin vermiyoruz. Mahalledeki bir kadın, bize müdahale ediyor. Bazen de hayvanların su kaplarını toplayarak çöpe atıyor. Elimizde plastik kap kalmadı. Biz de Hayvanları elleme diye yazı yazmak zorunda kaldık. Bir uyarı olur diye bunu yaptık. Yazıyı yazdıktan sonra evime gittim. Bir süre sonra birisinin ağır küfürler ettiğini duydum. Balkona çıkıp baktım. ’Bu şekilde küfür etmeniz hiç hoş değil dedim. Bana dönerek Sana ne oluyor. Ben bu yazıyı kim yazdıysa ona söyledim dedi. ’O yazıyı kedilerin beslenmesine karşı çıkanlara karşı biz yazdık dedim. Bunun üzerine Burada hayvan falan besleyemezsiniz. Bir daha su kabı görürsem, toplar atarım. Kendi evinizin önüne koyun. Burada kedi ve köpek görmeyeceğim. Siz burada bunları besliyorsunuz, hepsi gelip bizim apartmanımın içine tuvaletini yapıyor dedi. Ancak doğru söylemiyor, çünkü burada ağaç dibi varken hayvan gidip taşın üstüne tuvaletini yapmaz. Beyefendi tehditlerini savurup gitti" dedi.

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Şenözhür, bu sırada yine yan apartmanda oturan T.K.’nın da balkona çıkarak kendisine, "Burada bizim sözümüz geçer. Bu sokakta ne kadar hayvan varsa zehirleyeceğim, günahına da siz gireceksiniz" dedikten sonra içeri girdiğini söyledi.

Ağır küfürler ettiği için gerekli yasal yollara başvuruda bulunduğunu belirten Gülhan Şenözhür, kendisine kimsenin bunu yapamayacağını, hele hayvanlar için hiç yapamayacağını söylediğini anlattı. Hayvanlar konusunda sınırının bulunmadığını vurgulayan Şenözhür, onların kendisi için ayrı bir değeri olduğunu, çünkü dertlerini anlatamadıklarını söyledi. Şenözhür, "Çöplerin üstü kapalı, oralardan bir şeyler yeme şansları yok. Her yer taş, toprak. Biz ekmek ve su vermezsek, açlar. Kedileri beslediğimiz alan, zaten boş bir alan. Biz kendi evimizin önüne de koyuyoruz. Ama oradan da alıyorlar" diye konuştu.

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Gülhan Şenözhür, kendisine hem hakaret hem de tehdit ettiğini ileri sürdüğü S.D. ile sokak hayvanlarını zehirleyeceğini söylediğini öne sürdüğü T.K. hakkında Hatay Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Hayvanlar(a) elleme değilmiydi Türkçe de
KADIN HAYVANLARI BESLIYO RAHAT BIRAKIN KADINI KOMSULARI
Hayvan sevgisizliği ve düşmanlığı her yerde var.genlerimize işlemiş bu sevgisizlik.insanın değerinin olmadığı yerde hayvan haklarının esamesi bile okunmaz
Hayvan sevmeyen insanlıktan istifa etsin.
5. kol faaliyetlerine devam mynet de işrailinde abd ninde şahada ağzının payını veriyoruzmunbiçide alacaz halepide alacaz mynet
Yahu tamam kardeşim bende hayvanları seviyorum ama elalemin kapısının önüne neden su kabı koyuyorsun? Senin nasıl hayvan sevme özgürlüğün varsa bir başkasının da sevmeme özgürlüğü var. Hayvanlara zarar vermediği sürece sıntı yok. Adamın küfür etmesi tek suçu bence. Ne olursa olsun küfür edemez. Ara polisi evimin önüne yazı yazıyorlar ve su kabı bırakyorlar, bu hayvanlar da burayı pialiuor de. Madem o kadar seviyorsun kendi evinin önüne koy kabını, senin evinin önündeki kaba ellerse o zaman şikayet et.
Bırakın bu işleri hayvan besliyoruz diye sokağı belediye çöğlüğüne çeviriyorsunuz her taraf kedi maması pis kap kaçak sinek bastı mahalleyi sizin yüzünüzden.
Allah yardımcınız olsun güzel insanlar
hayvanları sevmek ve şefkat duyp bakmak güzel bir şey. ama çoğu hayvansever çok bencil tıpkı sigara bağımlıları gibi diğerlerine verdikleri zarar umurlarında değil
asıl hayvandan bile adi onlar Allah merhamet versin pisliklere bizler yardıma devam
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