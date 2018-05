İzmir'de mide bulandıran olay! Kızına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı

Kemalpaşa'da yaşayan S.Y. ile eşi B.Y., 2017 Aralık ayında kızları B.Y.'nin okulu çıkışı eve dönmemesi üzerine jandarmaya giderek, kayıp başvurusunda bulundu. B.Y. bir gün sonra, ekipler tarafından bulundu. Jandarmadaki ifadesinde babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve artık dayanamadığı için evden kaçtığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı. Jandarmada pedagog eşliğinde ifadesi alınan B.Y., ilk olarak 2016 yılında Ürkmez sahilinde denize girdiklerinde babasının sarıldığını, o anda anlamadığını, 10 gün sonra evde tekrar istismarda bulununca, denizde de taciz edildiğini anladığını belirtti. İfadesinde babasının kendisine telefondan zorla videolar izlettiğini öne süren B.Y., 1 yıl boyunca babasının 5- 6 kez istismarda bulunduğunu, bu olayların kendi rızası dışında olduğunu anlattı. B.Y.'nin ifadesinin ardından sorguya alınan baba S.Y. ise kızının sürekli evden kaçtığını ve kendisine iftira attığını öne sürdü

Jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan S.Y. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.