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İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 16:57 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde gündüz iki grup arasında kurusıkı tabancaların kullanıldığı çatışma kameraya yansıdı. 1 kişinin gözaltına alındığı olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay, geçen cumartesi gündüz saatlerinde Bornova'nın Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kurusıkı tabancalarla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, soruşturma kapsamında 1 kişiyi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre , olay yerine yakın oturan bir kişi, yanında eşi ve küçük yaştaki oğlu varken çıkan çatışmayı, cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

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izmir Bornova silahlı çatışma

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