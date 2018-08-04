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İzmir'de yeğen dehşeti!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

İzmir'in Menderes ilçesinde Hasan Tahsin Duva (51), eşinden boşanmadan önce yeğeni H.Ö.'nün (34) üstüne geçirdiği 1 traktör, 1 minibüs ve 150 bin lirayı geri istedi. Ret cevabı alan Duva, çıkan tartışmada yeğeni ve onun yakın arkadaşı S.Ç. (44) tarafından başına sopayla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan H.Ö. ve S.Ç. tutuklandı.

İzmir'de yeğen dehşeti!

İzmir'in Menderes ilçesi Yeniköy Mahallesi Bahçecik mevkisindeki bağ evinde, geçen 13 Temmuz günü saat 16.00'da, Hasan Tahsin Duva ölü bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili çalışma başlattı. Cesedin kaldırıldığı İzmir Adli Tıp Kurumu'nun raporlarına göre, sert bir cisimle vurulması sonucu kafatası çatlaması nedeniyle öldüğü belirlenen Duva'nın, 13 Temmuz'da, yeğeni H.Ö. ve onun yakın arkadaşı S.Ç. ile buluştuğu belirlendi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Hasan Tahsin Duva'nın H.Ö. ve S.Ç. ile bağ evinde buluşup içki içtiğini, eşinden boşanmadan önce yeğeninin üstüne geçirdiği 1 traktör, 1 minibüs ve 150 bin lirayı geri istediğini belirledi. Çıkan tartışmada H.Ö.'nün, aracında bulunan 50 santimetre uzunluğundaki özel yapım bir sopayla, Duva'yı başına vurarak öldürdüğü, ayrıca S.Ç.'nin de yardım ettiği sonucuna varıldı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen H.Ö. ve S.Ç., mahkemece tutuklandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Menderes cinayet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
MÜSLÜMAN ÜLKEDEN İNSAN MANZARALARI.
@bizedogrugerekli_2017 Allah mı diyor sana güvenen bir insanı yüz üstü bırak, onu kandır, malına çök diye. Aksine müslüman olan, Allah'tan korkan bir insan bunu yapmaz. O paradan bir hayırda gelmez. Zaten sonu da hayırlı olmamış, hapse düşmüş gördüğün gibi..
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