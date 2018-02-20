İzmir'deki cinayetin sırrı 8 yıl sonra çözüldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde oturan Mürüvvet Yaradılmış, yeni bir ev satın almak emlakçı 33 yaşındaki Ö.G. ile buluşmak için evden çıktı. Ancak Yaradılmış'tan bir daha haber alınamadı. Eşinin başvurusu üzerine polis ekipleri, o dönem 55 yaşında olan Yaradılmış'ı bulmak için çalışma başlattı, yakınlarının ve kaybolduğu gün görüştüğü kişilerin ifadelerine başvurdu. Bir sonuç alınamayınca, yakınları 2011 yılında bulunması için bir televizyon programına başvurdu. Aynı yıl polis, aralarında cinayet şüphelisi Ö.G.'nin de bulunduğu birkaç kişinin ifadelerini aldı, ancak Yaradılmış'ın izine rastlanmadı.

ÜÇ AYDA 50 KİŞİ DİNLENDİ



DHA'nın haberine göre, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kurulan özel bir ekip, Yaradılmış dosyasını yeniden ele aldı. Ekipler, sağlık hizmetlerinden faydalanmadığı ve herhangi bir otel kaydında isminin bulunmadığı gibi verileri gözönünde bulundurarak, Yaradılmış'ın öldüğü ya da öldürüldüğü ihtimali üzerinde durdu. 3 ay içerisinde 50 kişinin ifadesine başvuran ekipler, geçen salı günü İzmir, İstanbul ve Burdur'da operasyon düzenledi. Yaradılmış'ın kaybolduğu gün buluştuğu emlakçı Ö.G. ile Ö.G.'nin o tarihteki eşi 26 yaşındaki Ş.K. İzmir'de, 32 yaşındaki O.Y. İstanbul'da ve 22 yaşındaki E.C. Burdur'da gözaltına alındı. Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgularında, Ö.G.'nin, ev almak için biriktirdiği parasını aldığı Yaradılmış'ı öldürdüğü belirlendi.