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İzmir'deki cinayetin sırrı 8 yıl sonra çözüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 10:56 | Son Güncelleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 2010 yılından beri kayıp olarak aranan Mürüvvet Yaradılmış'ın, yeni bir ev satın almak için buluştuğu aile dostları olan emlakçı Ö.G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde oturan Mürüvvet Yaradılmış, yeni bir ev satın almak emlakçı 33 yaşındaki Ö.G. ile buluşmak için evden çıktı. Ancak Yaradılmış'tan bir daha haber alınamadı. Eşinin başvurusu üzerine polis ekipleri, o dönem 55 yaşında olan Yaradılmış'ı bulmak için çalışma başlattı, yakınlarının ve kaybolduğu gün görüştüğü kişilerin ifadelerine başvurdu. Bir sonuç alınamayınca, yakınları 2011 yılında bulunması için bir televizyon programına başvurdu. Aynı yıl polis, aralarında cinayet şüphelisi Ö.G.'nin de bulunduğu birkaç kişinin ifadelerini aldı, ancak Yaradılmış'ın izine rastlanmadı.

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ÜÇ AYDA 50 KİŞİ DİNLENDİ

DHA'nın haberine göre, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kurulan özel bir ekip, Yaradılmış dosyasını yeniden ele aldı. Ekipler, sağlık hizmetlerinden faydalanmadığı ve herhangi bir otel kaydında isminin bulunmadığı gibi verileri gözönünde bulundurarak, Yaradılmış'ın öldüğü ya da öldürüldüğü ihtimali üzerinde durdu. 3 ay içerisinde 50 kişinin ifadesine başvuran ekipler, geçen salı günü İzmir, İstanbul ve Burdur'da operasyon düzenledi. Yaradılmış'ın kaybolduğu gün buluştuğu emlakçı Ö.G. ile Ö.G.'nin o tarihteki eşi 26 yaşındaki Ş.K. İzmir'de, 32 yaşındaki O.Y. İstanbul'da ve 22 yaşındaki E.C. Burdur'da gözaltına alındı. Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgularında, Ö.G.'nin, ev almak için biriktirdiği parasını aldığı Yaradılmış'ı öldürdüğü belirlendi.

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Ö.G.'nin yer göstermesiyle Foça ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi yakınlarındaki bir ormanlık alanda kazı çalışması yapan ekipler, insan kemiği buldu. Kemikler, Mürüvvet Yaradılmış'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.G. ve Ş.K. tutuklandı, O.Y. ile E.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere savcılıkça serbest bırakıldı.

AYDINLATILAN 3'ÜNCÜ KADIN CİNAYETİ

Cinayet, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün başında olan Seda Okur'un titiz çalışmasıyla çözüldü. Okur, kayıp şahıslar üzerinde geriye dönük yapılan soruşturmalar kapsamında, Ümmü Özkan ile Gülfidan Kara isimli kadınların öldürüldüğünün ortaya çıkarılmasının ardından aydınlatılan üçüncü cinayet oldu. Daha önce, 2008 yılındayken çalıştığı işyerinden bindiği servisten Selçuk ilçesinde inen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ümmü Özkan'ın, yasak aşk yaşadığı öne sürülen A.T. tarafından av tüfeği ile başından vurularak, Kara'nın ise resmi nikahlı olmayan eşi R.S. tarafından boğularak öldürüldükleri ortaya çıkmıştı.

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