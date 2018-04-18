İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir’in Torbalı ilçesinde yanmış cesedi bulunan iş adamı Cihat Murat Ö'ün (46), eşi ve 2 oğlu tarafından bayıltıldıktan sonra, ormanlık alana götürülerek, lüks cipinde diri diri yakıldığı iddia edilmişti. Olayın ardından eşi Öznur Ö., oğulları Hadi Ö. (24) ve Batuhan Ö. (19) ile Coşkun G. isimli şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İHA'nın haberine göre şüpheli 4 kişi bu sabah savcılığa sevk edildi. Daha önce jandarmada gözaltındayken ifade vermeyen anne ve oğulları savcılıkta da susma haklarını kullandı. Jandarma ifadesinde korkunç cinayeti itiraf eden Coşkun G. ise, aynı ifadeyi savcılıkta kabul etti. Mahkemeye sevk edilen Öznur Ö., oğulları Hadi Ö. (24) ve Batuhan Ö. (19) ile Coşkun G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DİRİ DİRİ YAKMIŞLAR
İddiaya göre, 14 Nisan akşamı anne ve oğulları, Murat Ö.'ün içeceğine uyutucu hap koydu. İçeceği içtikten sonra uyuyakalan babaya bir de iğne yaparak tamamen bayılması sağlandı. Talihsiz işadamı, halıya serilip arabaya konuldu. Daha sonra Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yoluna götürüldü. Aracı tali yola bırakan aile, Murat Ö.'yü de içine bırakarak ateşe verdi.
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