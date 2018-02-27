İzmir’deki kayıp liselilerden haber var!

Alınan bilgiye göre, lisede aynı sınıfta okuyan B.P. (16) ve Z. Y. (16), dünden beri eve dönmedi. B.P'nin, dün sabah babasına 10 dakikaya kadar döneceğini söyleyerek evden ayrıldığı, geri gelmeyince baba V. P.'nin durumu ilettiği eşi D. P.'nin, oğlunun aynı sınıfta okuyan kız arkadaşı Z. Y.'nin ailesini aradığı öğrenildi.
Genç kızın da kayıp olduğu, ailesinin polise başvurduğu haberini alan B. P.'nin ailesi de çocuklarıyla ilgili kayıp müracaatında bulundu. Ailesi, B. P. ile sınıf arkadaşı Z. Y.'nin bulunması için sosyal medyadan çağrı yaptı.
Anne D.P., dün sabah saatlerinde evden çıkan oğlundan bir daha haber alamadıklarını söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten D. P., "Oğlumun ve sınıf arkadaşının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istiyorum." dedi.
İki sınıf arkadaşı, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bostanlı semtinde kimlik kontrolü sırasında bulundu.
Çocukların emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.
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