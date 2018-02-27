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İzmir’deki kayıp liselilerden haber var!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 07:53 | Son Güncelleme

Lisede aynı sınıfta okuyan kız ve erkek öğrenciden dünden beri haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusu yaptı. İki sınıf arkadaşı, polis ekiplerince Bostanlı semtinde kimlik kontrolü sırasında bulundu.

İzmir’deki kayıp liselilerden haber var!

Alınan bilgiye göre, lisede aynı sınıfta okuyan B.P. (16) ve Z. Y. (16), dünden beri eve dönmedi. B.P'nin, dün sabah babasına 10 dakikaya kadar döneceğini söyleyerek evden ayrıldığı, geri gelmeyince baba V. P.'nin durumu ilettiği eşi D. P.'nin, oğlunun aynı sınıfta okuyan kız arkadaşı Z. Y.'nin ailesini aradığı öğrenildi.

Genç kızın da kayıp olduğu, ailesinin polise başvurduğu haberini alan B. P.'nin ailesi de çocuklarıyla ilgili kayıp müracaatında bulundu. Ailesi, B. P. ile sınıf arkadaşı Z. Y.'nin bulunması için sosyal medyadan çağrı yaptı.

Anne D.P., dün sabah saatlerinde evden çıkan oğlundan bir daha haber alamadıklarını söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten D. P., "Oğlumun ve sınıf arkadaşının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istiyorum." dedi.

İki sınıf arkadaşı, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bostanlı semtinde kimlik kontrolü sırasında bulundu.

Çocukların emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

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izmir liseliler Kayıp

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu ne şimdi habermi yaptığını zannediyorsun vaynet
kacamak yapmıslardır .. !!
kız ergen tribine girmiş delikanlıda yalnız bırakmak istememiş işte neyini haber yapıyorsunuz anlamadım
@ezgincolak Kız Senin bacın yada kızın olsa aynı lafı dermiydin
şu duruma hiç tepki vermiyorsunuz, ama eğer kötü bir vaka bir istismar olsa yahut ikiside rizası ile birlikte olsa kız hamile kalıp sonradan şikayet etse o zaman kıyameti basardınız.
ohh mis
Zamanında İzmir Göztepeden bende kız kacırmıştım sıkıntı yok.. iki gönül akmışşş işte Karışmayın... Kesin o kızın anası pislik çıkarmıştır..
uğraştığınız işlere bak.dünya nelerle biz ne ile?
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