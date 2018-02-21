İzmir'deki vahşette flaş gelişme!

İzmir'in Buca ilçesinde, iki yıl önce bazanın içinde yanmış cesedi bulunan Sibel Çelik’i (25) öldürmekle suçlanan ve henüz yakalanamayan Halil Yılmaz ile ağabeyi tutuksuz sanık Selman Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Selman Yılmaz'ın olay tarihinde kullandığı cep telefonunun incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Buca'nın Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında, 12 Temmuz 2016 tarihinde çıkan yangının ardından itfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, bazanın içinde bir kadının yanmış cesedi bulundu. Yapılan incelemede, kadının bıçaklanıp, üzerine yatak yığıldığı ve evin ateşe verildiği belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada, öldürülen kişinin Sibel Çelik olduğu anlaşıldı. Sibel Çelik ile Halil Yılmaz'ın olaydan 6 ay önce tanışıp sevgili oldukları ve nişan hazırlıkları yaptıkları tespit edildi. Çelik’in katil zanlısı olarak aranan Halil Yılmaz yakalanamazken, ağabeyi Selman Yılmaz cinayetle ilgili tutuklandı. İki kardeş hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında ise tutuklu sanık Selman Yılmaz tahliye edildi.