İzmir, genç yetenek Bora Aşçılar'ı unutmadı

Adı Bora Aşçılar... Daha 15 yaşında elinde gitarıyla alkollü bir sürücünün çarpması sonucu genç yaşta hayata gözlerini kapadı. Ardında hiç unutulmayacak gülen yüzünün yer aldığı fotoğrafını, her şeyim dediği gitarını, hayallerini ve müzik aşkını bıraktı. İzmirliler hiç unutmadıkları genç yetenek Bora'yı 25 Mart'ta gözyaşlarıyla değil, tutkusu olan müziklerle anmaya hazırlanıyor.
GİTAR KURSUNA GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI
27 Mart 2017 akşamı gitar kursuna gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Bora Aşçılar, 44 yaşındaki Mehmet Emrah K.'nin kullandığı otomobilin altında kaldı. Ağır şekilde yaralanan Aşçılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
MAHKEMEDEN İSYAN ETTİREN KARAR
Kaza sonrası Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Mehmet Emrah K.'nin 1.03 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinin ardından adliyeye gönderilen Mehmet Emrah K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Alkollü sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren Bora Aşçılar'ın yakınları ise alkollü sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
EN BÜYÜK HAYALİ MÜZİSYEN OLMAKTI
Kazaya tepki gösteren Bora'nın yakınları "Bora konservatuar okumak istiyordu. Bunun için her akşam gitar kursuna gidiyordu. Olay günü de kursa gitmek için evden çıkmış. Ancak yolun karşısına geçerken otomobil çarpmış. Hem çok başarılı hem de arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci idi. İlerki yıllarda yurt dışında müzik eğitimine devam istiyordu. Ancak hayallerini alkollü bir sürücü aldı" dedi.
ACILI AİLEDEN 'BORALAR ÖLMESİN' EYLEMİ
Bora Aşçılar'ın ailesi ve sevenleri kazanın olduğu yerde kazadan bir hafta sonra eylem yaptı. Acılı baba Osman Aşçılar, "Artık Bora yasası çıksın istiyoruz. Alkollü kaza, alkollü yaralama, alkollü ölüme neden olmak bir cinayet. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 11 haneli vatandaşlık numarası sahibi Osman Aşçı olarak her türlü girişime varım. Toplumun büyük kesimi destek vereceğini söylüyor. Ben bu yasa çıkana kadar elimden geleni yapacağım. Artık bu alkollü sürücüler, elini kolunu sallaya sallaya gezemeyecek" dedi.
GENÇ MÜZİSYEN ANISINA KONSER
Bora, yıl boyunca İzmir'de bir dizi etkinlikle anıldı. 11 Nisan 2017'de İzmir Fuar Kültürpark İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezi'nde anma gecesi düzenlendi.
Gecede Bora'nın da yer aldığı amatör müzik grubu "Grup Necati", Mavi Sanat Merkezi, Rota Koleji müzik grupları konser verdi. Konserde Bora'nın müzik yaşantısında söylediği parçalar seslendirildi. ''Bora'' ile söyledikleri şarkıları seslendiren arkadaşları, üzerlerinde Bora'nın resmi olan tişörtlerle sahne aldı.
MÜZİK AŞIĞI BORA'YI ŞARKILARLA ANACAKLAR
İzmirliler genç müziyen Bora Aşçıları unutmadı. Bora, ölümünün 1. yıldönümünde 25 Mart'ta İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek konserle anılacak. Konsere son dönemin en genç yeteneklerinden Evrencan Gündüz de katılacak. Konsere, birçok STK, İzmir futbol takımları ve yerel basın da destek verecek.
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