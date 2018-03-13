İzmir, genç yetenek Bora Aşçılar'ı unutmadı

Adı Bora Aşçılar... Daha 15 yaşında elinde gitarıyla alkollü bir sürücünün çarpması sonucu genç yaşta hayata gözlerini kapadı. Ardında hiç unutulmayacak gülen yüzünün yer aldığı fotoğrafını, her şeyim dediği gitarını, hayallerini ve müzik aşkını bıraktı. İzmirliler hiç unutmadıkları genç yetenek Bora'yı 25 Mart'ta gözyaşlarıyla değil, tutkusu olan müziklerle anmaya hazırlanıyor.

GİTAR KURSUNA GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI



27 Mart 2017 akşamı gitar kursuna gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Bora Aşçılar, 44 yaşındaki Mehmet Emrah K.'nin kullandığı otomobilin altında kaldı. Ağır şekilde yaralanan Aşçılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MAHKEMEDEN İSYAN ETTİREN KARAR



Kaza sonrası Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Mehmet Emrah K.'nin 1.03 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinin ardından adliyeye gönderilen Mehmet Emrah K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Alkollü sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren Bora Aşçılar'ın yakınları ise alkollü sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.