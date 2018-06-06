İzmir menderes'te orman yangını çıktı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında 15 dekarlık alan zarar gördü.
Bugün saat 17.30 sıralarında, Görece Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz sesebi belirlenemeyen yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İzmir orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye sevk edilen 1 helikopter ve çok sayıda arazözün müdahale ettiği alevler, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında, 15 dekarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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