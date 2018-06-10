HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli 4 ilde, iki farklı uyuşturucu çetesine yönelik gerçekleştirilen hava destekli uyuşturucu operasyonlarında, 18 şüpheli yakalandı.

İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 4 ilde, iki farklı uyuşturucu çetesine yönelik gerçekleştirilen hava destekli uyuşturucu operasyonlarında, 18 şüpheli yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışı bağlantıları olan iki farklı örgütün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir merkezli olarak Aydın, Hatay ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen, 2 narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı hava destekli operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır 1600 paket çeşitli uyuşturucu madde, 570 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 25 fişek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 795 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. Emniyetten yapılan açıklamada, aynı örgütlerin faaliyetleri çerçevesinde daha önce gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin de tutuklandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltıİzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltıİzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltıİzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

PARTNERGözlerini mürekkeple maviye boyadıGözlerini mürekkeple maviye boyadı
Domuz sanıp, arkadaşını vurduDomuz sanıp, arkadaşını vurdu
Brezilyalı yolcunun valizinde uyuşturucu bulunduBrezilyalı yolcunun valizinde uyuşturucu bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Demet Akalın makyajsız halini paylaştı

Demet Akalın makyajsız halini paylaştı

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç olay! 'Büyü yapıyordu, içine şeytan kaçtı'

Korkunç olay! 'Büyü yapıyordu, içine şeytan kaçtı'

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Genç kızın kalçasından kurşun kalem çıktı! Doktorlar şoke oldu

Genç kızın kalçasından kurşun kalem çıktı! Doktorlar şoke oldu

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.