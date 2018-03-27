HABER

İzmir merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 10:38 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 7 ilde uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen helikopter destekli dev operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 7 ilde uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen helikopter destekli dev operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun İzmir ayağında yakalanan 22 kişinin İzmir Emniyetindeki sorguları devam ediyor.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, kalıcı sonuçların alınması, terör örgütü bağlantılı uyuşturucu faaliyetlerin ve bu yolla elde ettikleri gelirin önlenmesine dair operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak saha ve analiz çalışmalarını da sürdüren İzmir Emniyeti, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen iki ayrı suç örgütüne yönelik olarak 26 Mart 2018 günü İzmir merkezli, 7 ayrı ilde (İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Muğla, Kayseri, Gaziantep ve Manisa) gerçekleştirilen eş zamanlı ve planlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyona 2 hava aracı, özel harekat unsurları ve 5 narkotik dedektör köpeği ile 125 ekipten oluşan toplam 272 polis katıldı.
İzmir’in Konak ve Çiğli ilçelerinde bulunan 5 farklı mahalleye düzenlenen operasyon kapsamında 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 79 kilogram esrar, 13 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), bin 810 adet extacy, 55 gram extacy tozu, 974 gram kokain, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, yapılacak işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği açıklanırken, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütleri ile bağlantılı 13 şahsın değişik tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı da belirtildi.

İzmir merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

22 gündür aranan kadının cesedi çalılıklar arasından çıktı

22 gündür aranan kadının cesedi çalılıklar arasından çıktı

Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.