İzmir merkezli 7 ilde uyuşturucu operayonu

İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, terör örgütü bağlantılı işlenen uyuşturucu faaliyetlerin ve bu yolla elde ettikleri gelirin önlenmesine, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çalışmalar sonucunda, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Muğla, Kayseri, Gaziantep ve Manisa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konak ve Çiğli ilçesinde bulunan 5 mahallede yapılan operasyona 1 helikopter, 2 hava aracı, Özel Harekat polisi ve 5 Narkotik Dedektör Köpeği ve 125 ekipten oluşan toplam 272 polis katıldı. Operasyon sonucunda ise, 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 79 kg. esrar, 13 kg. bonzai, bin 810 adet extacy, 55 gr. extacy tozu, 974 gr. kokain, 5 gr. metamfetamin ve uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve suç örgütleri ile bağlantılı olan 13 şahıs, farklı tarihlerde tutuklandığı öğrenildi.
Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı
Akılalmaz olay! Kız kardeşi için pazarlık yaptı
Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia
iPhone The iTunes store is unable to process purchases at this time hatası nedir? Apple'daki hata nasıl çözülür?
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Reddedilmeye dayanamadı tam 65 kilo verdi! İşte son hali
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum