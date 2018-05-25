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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 12:35 | Son Güncelleme

 İZMİR merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan derneklerin yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan derneklerin yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, örgütün 'izdivaç sorumlusu'nun da bulunduğu belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan 36 kişiye yörelik operasyon düzenledi. İzmir merkezli Hatay, Ankara, Afyon, Denizli, Isparta ve İstanbul'da önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin, daha önce yurt dışına kaçtıkları öğrenildi.
FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önce KHK ile kapatılan derneklerin yöneticilerine yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında, örgütün izdivaç sorumlusunun da bulunduğu belirtildi. Ayrıca şüphelilerden bazılarının ByLock kullandıklarının belirlendiği ifade edildi.

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