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İzmir merkezli organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 07:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesi merkezli 7 ilde organize suç örgütü Sarallar’a yönelik operasyon düzenlendi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İzmir’in Çeşme ilçesi merkezli 7 ilde organize suç örgütü Sarallar’a yönelik operasyon düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu, şu ana kadar 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Sarallar grubundan İ. Saral, İzmir’de bir motor kulübü grubu başkanlığını yürüten N. Arabacı’nın da bulunduğu belirtildi.

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