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İzmir merkezli organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 09:26 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesi merkezli 7 ilde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 35 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı (2) - Yeniden

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi merkezli 7 ilde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 35 kişi gözaltına alındı. Operasyonun, organize suç örgütleri 'Sarallar' ve 'Beşok' grubu ile uluslararası motosiklet kulübü 'Hells Angels'e (Cehennem Melekleri) yönelik yapıldığı öğrenildi.
Bir süredir Türkiye'nin turizm cennetlerinden Çeşme başta olmak üzere farklı illerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine karşı İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Çalışma sırasında, 3 grubun ortak hareket ettikleri saptandı. Suç gruplarına yönelik araştırmanın tamamlanmasıyla sabah saatlerinde İzmir başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da operasyon yapıldı. 50 kişiye yönelik operasyonda, şu ana kadara 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 'Sarallar'ın liderlerinden İ. Saral ile 'Hells Angels' Motosiklet Kulübü Başkanı N. Arabacı'nın da bulunduğu açıklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof tüfek, 15 tabanca, çok sayıda mermi ve fişek ile çelik yelek ele geçirildi. Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, örgüt yönettiği, örgüt üyeliği yaptığı, organize suç örgütü olarak kasten yaralama, gasp, birden fazla kişiyle darp, tehdit, ihaleye fesat karıştırmak, eğlence mekanlarında illegal olarak otopark işletme, vale ve güvenlik hizmeti ile haksız kazanç elde ettiği kaydedildi.
Öte yandan Çeşme'de, 2016 yılının Mayıs ayında, yapımı sürdürülen otelin ve eğlence mekanının inşaatında 'Sarallar Grubu' üyeleriyle farklı kişiler arasında kalaşnikoflu çatışma çıkmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

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İzmir merkezli organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı (2) - Yenidenİzmir merkezli organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı (2) - Yenidenİzmir merkezli organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı (2) - Yenidenİzmir merkezli organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı (2) - Yeniden

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