İzmir merkezli terör operasyonu: 37 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına para toplayıp, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirtilen 37 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. İzmir merkezli Aliağa ilçesi ve Ankara, Kocaeli, İstanbul, Erzurum ile Manisa’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 'mahalle yapılanması' biçiminde örgütlenerek, terör örgütüne 'aidat' adı altında para topladıkları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 37 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 av tüfeği ve ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 4 şüphelinin daha aranmasına devam edildiği belirtilirken, gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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