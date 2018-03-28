İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan, aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 22 şüpheliden 13’ü tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Muğla, Kayseri, Gaziantep ve Manisa’da belirlenen adreslere geçen pazartesi sabahı operasyon düzenlendi. Operasyonlara 272 polis katılırken, 5 narkotik dedektör köpeği, 1 helikopter ve 2 drone kullanıldı. Operasyon kapsamında, 2’si kamu görevlisi, 22 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 79 kilo esrar, 13 kilo bonzai, 1810 uyuşturucu hap, 55 gram uyuşturucu hap tozu, 974 gram kokain, 5 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklandı, 9’u isi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı
Akılalmaz olay! Kız kardeşi için pazarlık yaptı
Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia
iPhone The iTunes store is unable to process purchases at this time hatası nedir? Apple'daki hata nasıl çözülür?
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Reddedilmeye dayanamadı tam 65 kilo verdi! İşte son hali
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum