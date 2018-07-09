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İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 14:49 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütleriyle bağlantılı olarak uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütleriyle bağlantılı olarak uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleriyle bağlantılı olarak uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. İzmir merkezli Torbalı, Konak ilçeleri ile Ağrı ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Havadan 'drone' destekli operasyona özel harekat polisleri ve 50 ekipten oluşan 130 polis katıldı. Operasyonda 2 narkotik dedektör köpeği de kullanıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 bin 800 gram metamfetamin, 1800 gram bonzai, 451 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 35 tabanca fişeği ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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