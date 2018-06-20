İzmir pedalladı Suruç'taki kavga güvenlik kamerasında (2)

Olayda işyerinde bulunan Celal Şenyaşar’ın, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde vücuduna 6 farklı çaplarda ateşli silah mermi çekirdeği isabet ettiği, ilk isabet eden mermi çekirdeğinin öldürücü nitelikte olduğu, diğerlerinin ise öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Raporda vücuda isabet eden tüm mermilerin giriş deliklerinin incelenmesi sonucu, mermilerin bitişik atış mesafesi dışından yapılmış olduğu ancak elbiseli bölgeye isabet etmiş olduklarından kesin atış mesafesi tayini için elbiselerinin kriminal fiziki incelemesi gerektiği tespit edildi.

Aynı saldırıda hayatını kaybeden Celal Şenyaşar’ın ardından kardeşi Adil Şenyaşar’ın otopsisinde ise vücudun 14 bölgeden kesici, delici alet ve sert cisimlerle darp edildiği belirlendi. 14 bölgenin büyük bir kısmında ciddi yaraların olduğunu belirleyen Adli Tıp Kurumu ekibi, raporda Şenyaşar’ın aşırı darba maruz kaldığını belirtti. Adil Şenyaşar’ın vücuduna 17 tane farklı çaplarda silah mermisinin isabet ettiğini belirledi. İsabet eden mermilerden 5’inin öldürücü nitelikte olduğunu, diğer mermilerin yaralanmalara sebebiyet verdiğini, ancak öldürücü nitelikte olmadığını belirten ekip, sadece 2 adet merminin uzaktan atıldığını diğer tüm atışların bitişik mesafeden yapıldığını kaydetti.

Suruç Devlet Hastanesi'ne giden Hacı Esvet Şenyaşar ise acilde yaşanan kavgada yaralanıp, yaralı olarak kaldırıldığı Gaziantep'te 15 Haziran günü saat 17.00 sularında 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Baba Esvet Şenyaşar’ın vücudunun 7 hayati bölgesinden kesici aletlerle büyük çapta yaralar oluşturularak yaralandığı ve 7 ciddi yaranın yanı sıra vücutta 23 noktada öldürücü nitelikte olmayan yaranın olduğu tespit edildi.