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İzmir polisinden bir haftada 64 uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

İZMİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta içerisinde düzenlenen 64 operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İzmir polisinden bir haftada 64 uyuşturucu operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta içerisinde düzenlenen 64 operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak, Karabağlar, Buca, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde 64 operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, satışa hazır halde 3 kilo 623 gram esrar, 50 gram metamfetamin, 49 gram bonzai, 542 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, bunlara ait 47 mermi ile17 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 725 lira ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 18'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 20 kişi ise serbest bırakıldı.
Emniyetten yapılan açıklamada, "İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir" denildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir polisinden bir haftada 64 uyuşturucu operasyonu

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