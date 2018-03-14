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İzmir polisinden bir haftada 68 uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 10:20 | Son Güncelleme

İZMİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta içerisinde düzenlenen 68 operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir polisinden bir haftada 68 uyuşturucu operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta içerisinde düzenlenen 68 operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak, Karabağlar, Buca, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde 'torbacı' denilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde 68 operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise satışa hazır hale getirilmiş poşetler içerisinde 1100 gram esrar, 1100 gram metamfetamin,10 kenevir bitkisi, 20 gram kokain, 20 gram bonzai, 80 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 355 lira, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde yetiştirmek için hazırlanan düzenek içerisinde çok sayıda kimyasal madde, çeşitli araç gereçler ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 15 kişi serbest bırakıldı.

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İzmir polisinden bir haftada 68 uyuşturucu operasyonuİzmir polisinden bir haftada 68 uyuşturucu operasyonu

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