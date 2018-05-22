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İzmir ve Aydın'da 364 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçesi ile Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, çoğunluğu Suriye uyruklu toplam 364 kaçak göçmen, başta sahil güvenlik ekipleri olmak üzere güvenlik güçlerince yakalandı.

İzmir ve Aydın'da 364 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçesi ile Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, çoğunluğu Suriye uyruklu toplam 364 kaçak göçmen, başta sahil güvenlik ekipleri olmak üzere güvenlik güçlerince yakalandı.
Güvenlik güçleri, havaların ısınmasıyla birlikte kaçak geçişte olası artışa karşı devriye görevlerine aralıksız devam ediyor. Geçen pazar günü saat 10.45'te İzmir'in Dikili ilçesi Bademli mevkii Pisa Koyu'nda bir grup kaçağın lastik botla yasa dışı yolculuğa çıktığını öğrenen sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Tespit edilip durdurulan lastik bottaki 1'i Burundi, 2'si Eritre, 5'i Gambiya, 7'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Senegal, 10'u Somali, 29'u Suriye, 1'i Togo ve 1'i Yemen uyruklu olmak üzere toplam 58 kaçağı yakaladı. Dün saat 04.49'da ise Dikili'nin Madra Çayı açıklarında bir lastik botta kaçakların bulunduğu öğrenildi. Bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, 47'si Suriye, 7'si Afganistan uyruklu toplam 54 kaçağı yakaladı.
Aynı gün saat 03.30'ta, Seferihisar Doğanbey önlerinde göçmen botu olduğu bilgisini öğrenen sahil güvenlik ekipleri, bölgeye gitti. Durdurulan lastik bottaki 7'si Suriye, 1'i Togo, 5'i Angola, 16'sı Orta Afrika Cumhuriyeti, 8'i Senegal ve 1'i Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 38 kaçağı yakaladı.
Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç mevkisi açıklarında ise geçen pazar günü, sahil güvenlik ekiplerince Suriye uyruklu 80 kişi, lastik bot içinde yakalandı. Dün, Didim'in Taşburun Balıkçı Barınağı açıklarında bu kez lastik botta Suriye uyruklu 42 kişi, yine sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayrıca sahil güvenlik uçak ve helikopterlerince İzmir ve Aydın kıyılarından denize açılmak için hazırlık yaptığı belirlenen 87'si Suriye, 5'i Cezayir uyruklu toplam 92 kaçak, polis ve jandarmayla yapılan ortak operasyonlarla yakalandı.

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İzmir ve Aydın'da 364 kaçak göçmen yakalandıİzmir ve Aydın'da 364 kaçak göçmen yakalandıİzmir ve Aydın'da 364 kaçak göçmen yakalandı

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