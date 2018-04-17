İzmir’de 15 öğrenci okul dışında yedikleri dönerden zehirlendi

Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 15 öğrenci, okul dışında yedikleri dönerden zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan bazı öğrenciler, öğle tatilinde okul dışında bir dükkandan döner yedikten sonra fenalaştı. Gıda zehirlenmesi yaşandığını fark eden okul idaresi hemen ambulans çağırdı. Zehirlenen öğrencilere ilk müdahale okulda yapıldı. 15 öğrenci daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Bu arada, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya müdahale için çalışma başlattı. Aynı zamanda söz konusu iş yeri için Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne şikayette bulunuldu.
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