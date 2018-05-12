İzmir'de 1,5 ton 'sahte rakı' ele geçirildi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1,5 ton sahte rakı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatlı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte sahte rakı imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. F.T.'ye ait olduğu tespit edilen çiftliğe operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 1,5 ton sahte rakı, 3 bin boş şişe, 100 bidon etil alkol ele geçirdi. Sahte rakı imalatıyla ilgili K.T. ve O.Z. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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