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İzmir’de 161 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 14:32 | Son Güncelleme

İzmir’de Sahil Güvenlik ekiplerinin son 2 günde Dikili ve Seferihisar’da yaptığı üç ayrı operasyonda 161 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 29 Mart tarihinde saat 00.15’te İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Azmak önlerinde bir grup göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki tamamı Suriye uyruklu 52 kaçak göçmeni kurtardı.

İzmir’de 161 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de Sahil Güvenlik ekiplerinin son 2 günde Dikili ve Seferihisar’da yaptığı üç ayrı operasyonda 161 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 29 Mart tarihinde saat 00.15’te İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Azmak önlerinde bir grup göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki tamamı Suriye uyruklu 52 kaçak göçmeni kurtardı. Yine 29 Mart günü saat 01.45’te Dikili ilçesi Salihleraltı önlerinde bir grup göçmenin denize açıldığı ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, tespit ettikleri hareketli lastik botu durdurarak, içerisindeki 22 Somali, 9 Eritre, 3 Uganda, 1 Yemen, 1 Çad, 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak göçmeni yakaladı. 30 Mart tarihinde saat 04.09’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Dikili Körfezi önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durdurularak, içerisindeki Suriye uyruklu 72 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 161 kaçak göçmen, işlemleri yapılmak üzere gerekli makamlara sevk edildi.

İzmir’de 161 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de 161 kaçak göçmen yakalandı

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